On a joué à Mecha Break, mais il ne nous a pas convaincus

Il est beau mon joujou

Mecha Break, c’est tout simplement des affrontements de Mechas dans des arènes en 3vs3, 6vs6 ou jusqu’à 60 joueurs dans un mode à plus grande échelle mêlant PVP et PVE.

Nous n’avons malheureusement pas pu essayer ce dernier, qui nous semblait être le plus intéressant. À la place, nous avons pu jouer une partie en 6 contre 6 sur un mode où il fallait capturer des points avant l’équipe adverse pour gagner la partie.

De nombreux Mechas différents sont proposés dans le jeu et au-delà de leur design, c’est surtout leurs compétences et rôles qui varient. On retrouve ainsi des Mechas plus petits et plus rapides dédiés aux affrontements au corps-à-corps tels des ninjas. D’autres sont spécialisés dans les dégâts à distance avec un sniper quand d’autres ont plus un rôle de tank pour tenir les positions.

Chaque Mecha peut être entièrement customisé selon ses goûts, qu’il s’agisse de son apparence (pièces d’armure) ou de sa couleur. Il est possible de modifier la couleur de chaque petite partie du Mecha, permettant d’avoir des robots bien différents d’un joueur à l’autre. N’ayant cependant pas eu l’occasion de prendre en main cette personnalisation, on ne pourra pas vous en dire plus sur cet aspect.

Un gameplay brouillon

Une fois la partie lancée et notre Mecha sélectionné, c’est parti pour la séquence de lancement. On doit dire ne pas avoir été totalement convaincu par la mise en avant de la plastique de notre pilote avec des plans insistants lourdement sur sa poitrine et ses fesses. Le principe du jeu étant avant tout des combats de Mechas, on aurait facilement pu se passer de cette scène, d’autant qu’on retrouve un focus sur la pilote à chaque réapparition.

Notez également qu’une fois un Mecha choisi, il n’est pas possible d’en changer au cours de la partie. De notre côté, nous avions opté pour un Mecha lourd ayant un rôle de soutien à distance. Équipé d’un gros canon, il était parfait pour couvrir nos alliés depuis une hauteur par exemple. En revanche, sa lenteur lui faisait facilement défaut lorsqu’un Mecha ennemi se jetait sur nous au corps-à-corps.

La prise en main nous a quelque peu désarçonnés au départ, puis après quelques minutes à apprivoiser les commandes nous sommes parvenus à nous déplacer efficacement sur la carte et éliminer quelques adversaires. Malheureusement, nous n’avons pas été conquis par le gameplay dans sa globalité. Les affrontements nous ont semblé très confus, avec une bouillie d’effets lumineux et de Mechas qui se jettent l’un sur l’autre.

Il était également très difficile de cibler un ennemi en particulier, le titre proposant une visée automatique de tout adversaire passant au centre de l’écran. Si cela fonctionne assez bien face à un seul adversaire, dès que l’on se retrouve dans la mêlée nos attaques partent dans tous les sens à chaque fois qu’un ennemi passe devant nous.

Il s’agit peut-être d’un coup à prendre, notamment avec un peu plus de parties dans les mains. Nous n’étions peut-être pas le bon public non plus. Mais en l’état, nous n’avons pas eu spécialement envie d’en voir plus, sauf peut-être le mode à 60 joueurs. Mecha Break sera disponible prochainement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.