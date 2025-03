En février dernier, le public chinois était presque majoritaire sur Steam

Depuis la sortie de Black Myth Wukong, il est devenu évident qu’il n’était plus possible de se passer du marché chinois. Celui-ci gagne en importance de jour en jour et n’a pas que d’appétit pour les productions maison, puisqu’il représente par exemple la moitié des ventes d’It Takes Two. Et c’est bien sur Steam qu’il semble être le plus présent, notamment en février dernier où la plateforme de Valve a enregistré un pic de connexion en provenance des utilisateurs chinois.