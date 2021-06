Omno nous présente son gameplay et son univers à travers une jolie vidéo

Lors de ces premières présentations, Omno avait marqué les esprits grâce à sa direction artistique charmante et sa proposition qui n’était pas sans rappeler un certain Journey. Le titre était aujourd’hui présent lors du Guerilla Collective afin de présenter une toute nouvelle vidéo.

Un voyage onirique en vue

Le trailer met donc en avant les différents décors du jeu tout en nous montrant comment se déplacer au sein de cet univers, que ce soit en surfant sur un bâton à la Journey, ou à dos de dragon, tout ça dans la but d’effectuer un pèlerinage en compagnie de notre petit personnage.

Omno sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès cet été, avec une sortie sur le Xbox Game Pass, tandis qu’une version Switch arrivera plus tard dans l’année.