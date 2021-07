Omno

Qui dit voyage, dit mystères, découvertes, dépaysements et aventures ! C'est en ce que ce que nous promet Omno, un jeu développé par une seule personne, Jonas Manke, et qui met en scène le pèlerinage d'un petit personnage. Au travers des mystères entourant une civilisation ancienne et oubliée, le joueur sera amené à voyager dans un monde ancien et merveilleux dans lequel le joueur parcourra travers forêts, déserts, toundras et pourra même continuer son voyage dans les cieux.