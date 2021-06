Omen of Sorrow fera son entrée sur Xbox One courant 2021

Sorti en novembre 2018 sur PlayStation 4, Omen of Sorrow est un jeu de combat qui a été plutôt bien accueilli par les joueurs. Malgré un contenu un peu (beaucoup) chiche à son lancement – qui s’est d’ailleurs étoffé avec le temps, les critiques ont été positives. Plus tard, le titre est sorti sur PC. Et cette année, ce sera au tour de la Xbox One.

Un portage de plus

C’est donc une bonne nouvelle pour les possesseurs d’une machine Microsoft qui pourront mettre la main sur le titre courant 2021. Malheureusement, pas plus d’informations sur sa date de sortie puisque pour l’instant, le studio AOne Games n’évoque qu’une arrivée dans l’année sans plus de précision pour Omen of Sorrow. Pas de nouveauté non plus, le jeu de combat arrivera simplement dans une version optimisée Xbox One, jouable sur Xbox Series via la rétrocompatibilité. L’annonce a été faite pendant la mini-conférence Eastasiasoft et un trailer, avec des images déjà connues ont été diffusées (à 1:08).

