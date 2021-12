OlliOlli World arrivera le 8 février 2022 sur consoles et PC

OlliOlli World a fait une apparition lors de l’Indie World de Nintendo pour dévoiler sa date de sortie qui sera donc à la période assez chargée du début 2022.

OlliOlli World compte wallrider le mur des sorties de février

Il faudra donc attendre le 8 février 2022 pour commencer à parcourir Radlandia sur votre planche. Pour l’instant, le studio Roll7, l’éditeur Private Division et Nintendo n’ont pas publié la vidéo diffusée lors de cette présentation mais ce n’est pas très grave puisqu’il s’agit surtout d’un récapitulatif de tout ce que l’on sait sur le jeu de skate avec une grosse aventure (mais aussi de la création de niveaux à partager).

Mais on profite tout de même de cette occasion pour partager le trailer consacré à la personnalisation. D’une part, parce que nous l’avions loupé à l’époque, et de l’autre, parce que ça nous permet de revenir sur les précommandes. Elles ouvrent aujourd’hui (au moins sur l’eShop) avec les fameux bonus, à savoir les éléments de la tenue de base du héros mais aussi la tête du Seigneur des Lapins de Not A Hero, un autre jeu des mêmes développeurs.

OlliOlli World arrivera le 8 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Si le jeu vous intéresse, sachez qu’une preview écrite est déjà disponible, également disponible en version vidéo.