Oddworld: Soulstorm est disponible et dévoile son trailer de lancement

Après s’être montré lors du State of Play en février et du Future Games Show le mois dernier, Oddworld: Soulstorm se lance officiellement sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 4 et PlayStation 5 en partageant un ultime trailer. Pour l’occasion, le titre d’Oddworld Inhabitants et de Just Add Water est accessible gratuitement sur la console next-gen pour les abonné(e)s au PS Plus jusqu’au 3 mai prochain.

Abe a encore besoin de vous

Pour rappel, le jeu vous permettra d’incarner à nouveau Abe qui devra tout faire pour sauver une fois de plus ses congénères mukodons en menant une véritable révolution à sa manière. Reprenant en grande partie les mécaniques de gameplay de New ‘n’ Tasty, le remake du premier épisode de la licence commercialisé en 2014, tout en y ajoutant quelques nouveautés, cette suite vous proposera des phases de plateformes en 2.5D jouant au maximum sur les perspectives.

Disponible dès aujourd’hui au format dématérialisé, Oddworld: Soulstorm s’offrira aussi des éditions physiques le 6 juillet 2021.