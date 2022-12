Octopath Traveler II s’attarde sur la présentation de deux personnages dans son nouveau trailer

Avec tout le raffut provoqué par les gens des Game Awards et le tunnel de sorties qui se dessine pour le mois de février 2023, on aurait presque oublié l’existence d’Octopath Traveler II, une suite pourtant très attendue. Maintenant que Square Enix a sorti tous ses jeux de fin d’année, il peut s’attarder sur la présentation de ce nouveau JRPG qui mettra en scène des personnages inédits. Un nouveau trailer a été diffusé aujourd’hui afin de nous présenter longuement deux de ces héros.

La voleuse et le clerc

On découvre ici Throné Anguis et Temenos Mistral, deux des personnages que l’on suivra tout au long de cette nouvelle épopée chorale. Throné est présentée comme une voleuse membre de la guilde des Blacksnakes, qui n’a qu’une envie : quitter ce monde de crime pour gagner sa liberté. Elle débutera son aventure dans une grande ville de la région d’Eastern Solistia, et comme on peut s’en douter, ses capacités se résumeront à voler ses ennemis et à leur tendre une embuscade.

Un profil bien opposé à celui de Temenos, qui se présente comme un clerc qui va enquêter sur un tragique événement qui s’est produit dans son église. Il pourra invoquer des personnes pour l’aider en combat et forcer ces adversaires à répondre à ses questions s’il parvient à les défaire.

Octopath Traveler II sortira le 24 février 2023 sur PC via Steam, Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5. Les précommandes autour du jeu sont déjà ouvertes.