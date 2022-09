Octopath Traveler II démarre ses précommandes, voici où le trouver

L’une des surprises de ce Nintendo Direct, c’était la présentation inattendue d’Octopath Traveler II, la suite du RPG en 2D-HD qui avait séduit les amateurs de JRPG à l’ancienne en 2018. Ce nouvel épisode introduit une nouvelle intrigue, mais surtout de nouveaux personnages que l’on a hâte de découvrir. Comme on pouvait s’y attendre, étant donné que le jeu a déjà une date de sortie, Square Enix n’a pas trainé et a d’ores et déjà autorisé l’ouverture des précommandes pour Octopath Traveler II.

Où trouver Octopath Traveler II en précommande ?

Pour le moment, Octopath Traveler II n’a ouvert ses précommandes que chez Amazon, mais il est important de noter que le revendeur clame l’exclusivité d’un steelbook qui sera offert avec le jeu. On ne sait en revanche pas à quoi ce steelbook va ressembler pour l’instant.

Le titre est affiché à 59,99 € sur toutes les plateformes à l’heure où l’on écrit ces lignes, mais ce tarif devrait sans doute descendre un peu d’ici la sortie. Vous pouvez précommandez le jeu dès maintenant, et vous ne paierez que le prix le plus bas qui aura été affiché entre temps.

Octopath Traveler II sortira le 24 février 2023, sur PC via Steam, Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5.