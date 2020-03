Octane Apex Legends

Un jour, Octavio Silva s’ennuyait. Comme presque tous les jours, en fait. Héritier des PDG débordés de Silva Pharmaceuticals et n’attendant rien de la vie, il avait pris l’habitude de défier la mort en réalisant toutes sortes de cascades avant d’en publier des holovidéos pour impressionner ses nombreux fans. Ce jour-là, il s’était mis en tête de battre le record du parcours d’entraînement local en se propulsant vers la ligne d’arrivée au moyen d’une grenade.

Quelles sont les capacités d’Octane ?

Stimulant (tactique) : Se déplace 30% plus vite pendant 30 secondes. Consomme de la santé.

(tactique) : Se déplace 30% plus vite pendant 30 secondes. Consomme de la santé. Guérison rapide (passive) : Régénère progressivement et automatiquement la santé.

(passive) : Régénère progressivement et automatiquement la santé. Tremplin (ultime) : Déploie un tremplin qui catapulte Octane et ses équipiers dans les airs.

Quelques heures plus tard, les médecins de l’hôpital lui annonçaient que les dégâts sur ses jambes étaient tels qu’il ne pourrait plus jamais jouer les trompe-la-mort. Octavio ne l’entendant pas de cette oreille, il a demandé de l’aide à une vieille amie : Ajay Che , qu’il a poussée à contrefaire une ordonnance afin que lui soient greffées des jambes bioniques. Soudainement capable de réparer ses membres d’un coup de tournevis, Octavio a décidé que ses petites acrobaties en ligne ne suffisaient plus. Il viserait plus haut, plus fort. La décharge d’adrénaline suprême : les Jeux Apex ! En réalisant les prouesses les plus périlleuses jamais vues, il deviendrait un champion d’Apex. Dans l’arène, peut-être qu’il ne s’ennuierait plus..

Comment jouer Octane ?

Légende sortie lors de la première saison de Apex Legends, Octane risque bien de vous permettre d’économiser des kits de soins. Très rapide et relativement autonome concernant sa santé, il reste un personnage avec un teamplay assez pauvre malgré tout, ses compétences sont essentiellement utiles uniquement à Octane lui-même, attaque ultime exclue.

Avec un passif qui lui permet de récupérer 1 point de vie toutes les 2 secondes, vous pourrez utiliser votre capacité tactique à loisir. Consommant un petit peu de santé (10 points de vie), votre vitesse se voit boostée. Cette capacité est largement compensée par son passif. Attention par contre à ne pas l’utiliser juste avant d’engager un combat, parfois 10 points de vie peuvent être décisifs.

Son attaque ultime permet à toute l’équipe de prendre un tremplin, qui vous propulsera un peu plus loin, de façon très rapide. Il s’agit ici de la seule compétence réellement utile à toute votre équipe, et elle vous permettra de fuir rapidement un combat perdu d’avance, ou d’accéder à une zone stratégique.

La rapidité reste l’avantage principal d’opter pour Octane : vous allez pouvoir accéder aux caisses de butin plus rapidement que vos ennemis (voir même que vos alliés, au risque de vous les mettre à dos) et vous pourrez accéder à des zones plus rapidement.

