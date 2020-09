Obtenir un maximum d’éclats – Nexomon : Extinction

Les éclats peuvent vois servir à plusieurs choses. Notamment à façonner de nouveaux Nexotraps, mais aussi à confectionner des noyaux d’équipement. En somme il s’agit de la ressource la plus intéressante de Nexomon : Extinction, il vaut donc mieux éviter de la gaspiller.

Petite astuce pour récupérer un maximum d’éclats

L’astuce n’est pas compliquée. En effet, les éclats ne sont pas éphémères. Ainsi, une fois que vous les aurez récoltés, il suffira de vous balader un peu, d’attendre quelques minutes, et ils seront revenus à leur place. On vous conseille donc de repérer les endroits comprenant de nombreux éclats, notamment la grotte à coté du village des îles Drake. Une fois votre récolte effectuée, il ne vous reste plus qu’à vous promener quelques minutes et à revenir pour recommencer l’opération.

À noter qu’il en va de même avec les pierres soignant votre équipe. Ainsi, n’hésitez pas à aller souvent les utiliser, plutôt que de retourner à un centre de soin.