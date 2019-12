Pokémon de type Spectre et Fée de la septième génération, Mimiqui est à la fois intriguant et très fort en combat stratégique. Ajoutez du mystère à votre équipe en le capturant ! Dans ce guide, on vous explique où trouver Mimiqui, comment faire pour le capturer et l’ajouter à votre Pokédex.

Où trouver Mimiqui ?

Mimiqui se trouve uniquement au Miroir du Géant sur les Terres Sauvages, par temps brumeux. Si vous n’avez pas la bonne météo, n’hésitez pas à suivre notre astuce pour la modifier rapidement.

Après avoir réuni toutes les conditions, Mimiqui n’aura que 3% de chances d’apparition, alors prenez un thé et des gâteaux, vous en aurez pour un petit moment.

Au final, l’étape de la recherche de Mimiqui est la plus fastidieuse, mais sa capture est assez simple.

N’hésitez pas à suivre nos autres guide pour capturer les Pokémon rares de Galar !