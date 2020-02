On a tendance à l’oublier, mais le nouveau Chapitre de Fortnite a démarré mi-octobre dernier, avec le trou noir qui avait enflammé l’actualité. Depuis, les nouveautés se font rares. Et alors que la nouvelle saison devait débuter le 6 février prochain, un nouveau report a été annoncé par Epic Games.

Bref, comme vous le savez, désormais, chaque mois nous ferons ensemble le tour de toutes les dernières actualités sur le mode Battle Royale pour le mois qui vient de s’écouler.

La Saison 2 reportée… encore

Mais que se passe-t’il chez Fortnite ? Alors que les joueurs avaient l’habitude de célébrer une nouvelle saison toutes les 10 semaines environ, cela fait déjà 17 semaines que la Saison 1 du Chapitre 2 a commencé. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter puisqu’un premier report avait été annoncé par l’équipe de Fortnite juste avant les fêtes de fin d’année étant donné les vacances nécessaires pour les employés fatigués.

Officiellement dorénavant, la Saison 2 commencera le jeudi 20 février. La raison mise en cause ? Le déploiement du nouveau moteur physique Chaos d’Unreal Engine, améliorant les effets de destruction des bâtiments sur la carte (tels que sur l’image ci-dessus). D’abord déployé sur un petit groupe de joueurs dans la prochaine mise à jour v11.50, elle sera généralisée dans quelques semaines.

Cette saison devient alors la plus longue en terme de durée puisqu’elle aura atteint les 4 mois de présence. En espérant qu’Epic Games saura redonner le plaisir de jouer à ses joueurs, en manque de nouveautés depuis de nombreuses semaines. Pour faire patienter ses joueurs, Fortnite proposera un événement de 2 semaines (sûrement pour la Saint-Valentin et de nouveaux défis d’Ultime Effort). Dans leur message d’annonce, un texte à trous était présent, pour laisser languir les joueurs.

Fortnite célèbre ses créateurs

Les collaborations sont légion dans Fortnite. En effet, il n’est pas rare de voir la pop-culture se mêler à l’univers cartoonesque du Battle Royale. A l’instar de Marshmello lors d’un concert ou de Major Lazer avec musiques ou autres danses, Fortnite lance la Série Icônes, qui rassemblera plein de visages de la Culture en général avec le jeu-vidéo, la musique, le cinéma etc. via les créateurs de contenus.

Le premier créateur qui a vu arriver sa collaboration avec Fortnite est Ninja, un des plus célèbres streameurs sur le jeu. Au programme, une tenue Ninja très ressemblante, une double-pioche Katana double, un accessoire de dos Lames Ninja et une émote Style Ninja, qui ont été disponibles en boutique dès le 16 janvier. Fortnite a dors et déjà annoncé un futur partenariat avec Loserfruit (une streameuse) et TheGrefg (un youtubeur hispanique).

Le Super Bowl en Foire d’Empoigne

Ce week-end, c’est le Super Bowl outre atlantique. L’événement de football américain rassemble des centaines de millions de personnes devant leurs écrans pour suivre le show de la mi-temps toujours exceptionnel. Cette année, Fortnite a voulu coller à l’actualité en incluant la ligue de la NFL dans leur jeu, et plus précisément en mode Foire d’empoigne. Pour en profiter, lancez une partie ce week-end et vous serez aux commandes de l’une des équipes rouge ou blanche avec tout l’attirail correspondant (masque, épaulettes, gants etc.)

D’ailleurs, les rumeurs annoncent que le mode Foire d’Empoigne connaitrait une grande refonte lors de la mise à jour de la Saison 2 :

Augmentation potentielle de l’objectif d’éliminations par équipe à 200 contre 100 actuellement

Suppression éventuelle du planeur d’emblée dans l’inventaire, trouvable in-game

Ajout de centaines de matériaux dans l’inventaire dès le début pour booster les parties

Les cercles de tempête seraient un peu plus imprévisibles et moins centrés

Les armes trouvables seraient de rareté bleue ou supérieure

Possibilité de récupérer de la vie en éliminant des adversaires

Voilà, que de nouveautés qui promettent de relancer ce mode généralisé depuis de nombreux mois et qui accueille encore des millions de joueurs chaque jour.

EmoteRoyale, quand TikTok collabore

Du 18 au 25 janvier dernier, un concours pouvant vous faire gagner des V-Bucks était présent sur les réseaux sociaux via le #EmoteRoyaleContest. En effet, il vous était demandé de créer une danse et de vous filmer sur une musique très précise fournie par Fortnite. La meilleure danse sera récompensée de 25000 V-Bucks, d’un pack VIP et sa danse sera reproduite en émote disponible prochainement en boutique.

Une énième façon pour le Battle Royale de se greffer dans la sphère des jeunes, accrocs à cette application qu’est TikTok pour communiquer.

L’établi d’amélioration, amélioré

En bref, sachez que le mode Battle Royale a accueillit en son sein une modification des établis d’améliorations, ces structures vous permettant d’améliorer vos armes en utilisant des matériaux (bois, métal, pierre). Epic Games a écouté ses joueurs et a abaissé le nombre de matériaux nécessaires à l’amélioration, tout en ajoutant une fonctionnalité de remplacement par un équivalent.

L’exemple typique est l’échange entre votre fusil d’assaut par un fusil d’assaut lourd. Pour cela, dirigez-vous vers un établi d’amélioration et procédez à l’échange.

Fortnite x Birds of Prey ?

Des indices ont été trouvés sur les réseaux sociaux sur une future potentielle collaboration. Encore nous direz-vous, mais à croire que le but d’Epic Games est de capitaliser sur son jeu. Au programme, la venue d’Harley Quinn, de l’univers DC dans le jeu. En même temps, ce ne serait pas si fou vu que le film sort en salles le 5 février. La raison ? Un tweet du compte officiel de Fortnite.

See you soon Harley! 😏 — Fortnite (@FortniteGame) January 24, 2020

Vous le voyez, quand Warner Bros. célèbre la future sortie de son film, Fortnite répond « A très bientôt Harley ! ». De quoi laisser sous entendre une future collaboration entre les deux univers. Ce ne serait pas la première fois que Fortnite s’associe à DC : lors de la Saison X du Chapitre précédent, Batman était présent avec sa propre ville sur le jeu pendant de longues semaines.

Sauvez des vies avec La Croix Rouge

Décidément, les collaborations sont à la fois nombreuses et étonnantes quand il s’agit de Fortnite. Quittons un instant le mode Battle Royale car en effet, récemment, un nouveau mode de jeu en mode créatif, nommé Liferun, vous proposait de sauver des vies en soignant les civils, pour aider à reconstruire les infrastructures capitales, ou encore déminer des zones ou distribuer de l’aide aussi rapidement que possible. Trois joueurs connus ont présenté ce nouveau mode de jeu, à savoir Dr. Lupo, Lachlan et One Shot Gurl au salon du jeu vidéo PAX South au Texas.

La directrice de la communication et de la gestion de l’information du CICR (Comité International de La Croix Rouge), Jennifer Hauseman, s’est confiée dans un communiqué : « Les jeux vidéo sont depuis longtemps des plates-formes traditionnelles de divertissement et de réseaux sociaux, et nous savons que de nombreux joueurs sont également des soldats actuels, passés ou futurs, des officiers de l’armée, des membres de groupes armés, des PDG d’entreprises, des avocats et des dirigeants politiques ».

La Summer Smash Cup 2020 en Australie

Les 1er et 2 février, un tournoi professionnel se tenait sur le jeu. Malheureusement pour nous français, celui-ci n’était accessible qu’en Australie, siège du tournoi de tennis de l’Open d’Australie. Le premier jour, des joueurs professionnels et des célébrités s’affrontaient pour la bonne cause pour gagner 100 000 $ afin d’aider le pays à se reconstruire alors qu’il a subi de nombreux dégâts avec de multiples incendies.

Le lendemain, le tournoi solo prenait le relais afin de remporter 400 000 $ de cash-prize. Sachez qu’un seul joueur francophone a pu y participer, Airwaks. Les joueurs se trouvant proche de la zone de jeu pouvaient participer à un tournoi dans le jeu, permettant de remporter un skin, une pioche, un revêtement ou des aérosols selon leur classement.

Voilà pour le tour de l’actualité de Fortnite concernant le mois de janvier. Restez connecté pour l’arrivée de la prochaine saison, le 20 février prochain.