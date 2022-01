Un nouveau report pour Evil Dead: The Game, qui arrivera finalement le 13 mai

Mauvaise nouvelles pour tous les fans d’Evil Dead qui attendaient de retrouver Ash Williams sur PC et consoles. Evil Dead: The Game devait déjà sortir en 2021 avant qu’il ne soit repoussé au mois de février 2022, sans plus de précisions. Un mois déjà bien chargé en sorties, et si on ne sait pas vraiment si cela a pesé dans la balance, on apprend aujourd’hui que le titre a droit à un deuxième report.

Le planning de février se libère, c’est déjà ça

Hey Evil Dead fans! When we set out to create a brand new game worthy of the Evil Dead franchise, we knew it had to be groovy as hell. In order to deliver the best possible experience, Evil Dead: The Game is now coming on May 13, 2022. pic.twitter.com/BfuaOdcFVT — EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) January 28, 2022

Evil Dead: The Game ne sortira donc pas en février comme cela était prévu, et en l’absence de date précise, on commençait à s’en douter un peu.

C’est donc via un nouveau tweet que l’on apprend que le jeu sera finalement prêt pour le 13 mai 2022, afin de le rendre le plus « groovy » possible. Le titre aura donc besoin de prendre un peu de temps pour se peaufiner avant de nous laisser allumer la tronçonneuse.

Evil Dead: The Game est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.