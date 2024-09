Nouveau record pour la Gamescom 2024, qui reste l’un des salons les plus importants de l’industrie

Des chiffres qui augmentent encore

Après des années forcément un peu plus timides suite à la pandémie, la Gamescom est de retour en pleine forme. L’édition 2023 avait déjà confirmé ce regain de santé avec un nombre de visiteurs impressionnant : plus de 320 000 personnes s’étaient amassées dans les allées du Kolnmesse l’année dernière. Un chiffre désormais dépassé avec l’édition 2024, qui a su faire encore mieux. Les organisateurs du salon rapportent qu’en 2024, ce sont 335 000 visiteurs qui ont été enregistrés du 21 au 25 août dernier.

La progression est encore plus nette pour l’Opening Night Live. L’émission présentée par Geoff Keighley a doublé ses chiffres par rapport à l’année dernière en comptant 40 millions de vues. Des résultats qui sont encore très loin des Game Awards (118 millions en 2023), mais qui montrent une certaine progression du show, ce qui se répercute forcément sur le salon en lui-même.

La direction de la Gamescom se félicite forcément de tels chiffres, qui assurent un beau futur pour le salon :

« La gamescom 2024 a été un succès retentissant. L’augmentation de la participation internationale dans de nombreux secteurs fait de la Gamescom l’un des événements mondiaux les plus réputés pour les années à venir. Cette semaine a une fois de plus souligné l’énorme impact sociétal, culturel et technologique des jeux, et la raison pour laquelle les pays du monde entier se disputent avec enthousiasme pour devenir la première destination de l’industrie du jeu. Les jeux vidéo sont la porte d’entrée vers l’avenir. »

De belles exclusivités pour le public

De notre côté, nous avons pu vivre le salon de l’intérieur. Si vous ne le saviez pas déjà, sachez que la partie réservée à la presse est bien dissociée de celle qui est visible pour le public, avec des halls séparés. Autrement dit, nous ne croisions presque jamais le public sauf lorsqu’il était question d’aller tester des jeux qui n’étaient pas présents sur la partie professionnelle. Donc si vous voyez des gens courir là-bas, ce ne sont pas forcément des fans impatients, mais des journalistes en retard qui doivent changer de hall.

Notre expérience du salon est donc bien différente de celle du public, ne serait-ce que visuellement. Oubliez les grands stands impressionnants que vous avez pu voir en photo, avec des grandes statues et des lumières dans tous les sens. La partie presse se contente d’une allure bien plus sobre avec des blocs sans fioriture et très fermés, dans lesquels nous assistions à des présentations inédites et jouons aux côtés des équipes présentes sur place.

Ce qui ne nous a pas empêchés d’aller jeter un œil sur la partie publique. Déjà, pour vous ramener des belles photos, mais aussi pour voir si le plus gros salon européen mérite son succès ou non. Cette année, trois grands halls étaient réservés aux stands les plus impressionnants, comme en témoigne celui de Xbox sur lequel il était possible d’y passer une journée entière. Parce qu’il y a les files d’attente, certes, mais aussi parce qu’aucun autre stand ne rivalise en taille avec lui. Sans Nintendo et Sony dans les pattes, le constructeur américain avait le champ libre. On regrette que les deux autres n’aient pas joué le jeu cette année, mais entre Nintendo qui prépare sa future console et Sony qui n’a que peu de jeux first-party à présenter pour le moment, le timing n’était pas le bon.

En revanche, le salon est parvenu à se trouver quelques belles exclusivités pour le public. Voir InZOI et Crimson Desert être jouables sur d’immenses stands, ce n’est pas rien compte tenu que ces jeux apparaissent très peu en dehors du continent asiatique. Même chose pour Phantom Blade Zero qui avait fait le déplacement, ou encore Monster Hunter Wilds, la sensation du salon, et celui qui causait les plus grandes files.

Des jeux qui n’ont même pas encore de dates de sorties précises, mais que le public pouvait tout de même essayer. Mention spéciale au booth indé qui était lui aussi assez gigantesque. Peut-être un peu trop resserré pour que l’on se balade correctement dedans, mais les plus curieux (et courageux) ont en tout cas pu découvrir de tas de surprises. Après tout, cette année, la Gamescom a battu son record d’exposants. Le nombre d’exposants a bien augmenté et est passé de 1 462 contre 1 228 en 2023.

C’est donc une édition couronnée de succès pour le salon allemand, qui ne fait que progresser d’année en année. La trop grande confidentialité de la partie publique du Summer Game Fest cette année lui permet de n’avoir que peu de concurrence occidentale, tandis que le continent asiatique ne vient pas trop empiéter sur ses plates-bandes. Seule la Paris Games Week pourrait un tant soit peu lui faire de l’ombre, mais il faudra encore que le salon parisien parvienne à obtenir des vraies exclusivités tout en ayant un plus fort attrait à l’international. Et sans grand show comme l’Opening Night Live, ce sera peut-être difficile.