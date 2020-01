Nos ressentis sur l’année 2019 : l’avis de Florian

Cette année 2019 a été celle de mon arrivée au sein de l’équipe d’ActuGaming. Quelle joie de pouvoir vivre de l’intérieur l’effervescence d’une rédaction dans un domaine qui me passionne, les jeux vidéo. Cette année a été riche en belles nouveautés mais a connu aussi quelques déconvenues. Entre jeux très attendus et réussis ou gros flops inattendus, il est temps de faire le point sur 2019 pour mieux attaquer une nouvelle décennie.

Dans la catégorie Jeu de l’année avec des zombies partout

Days Gone

Très attendu, le premier titre AAA de Bend Studio, Days Gone, est arrivé sur nos consoles PlayStation 4 au printemps dernier. J’avais eu l’occasion de le tester lors de l’E3 2018 via deux séquences : une scène d’infiltration et un affrontement d’une horde de zombies. Autant vous dire que je trouvais la difficulté très (trop) relevée pour une présentation au grand public. Alors quand j’ai eu le jeu entre mes mains, j’avais peur d’être déçu tant mes attentes étaient grandes.

Le jeu m’a littéralement conquis par son aspect monde ouvert où vous pouvez tomber sur de nombreux dangers à n’importe quel moment. Les déplacements en moto permettent d’apporter une originalité dans un monde où beaucoup de jeux mettent en scène des véhicules 4 roues. Pourtant, le jeu n’est pas exempt de défauts, notamment au vu de sa difficulté parfois exacerbée par endroits, mais le scénario original ainsi que l’évolution de certains des personnages m’ont convaincu cette année. C’est LE jeu de l’année pour moi.

Et sinon quoi d’autre ?

Parmi les jeux de cette année, plusieurs autres ont su me satisfaire. Je vous en présente certains rapidement.

A Plague Tale : Innocence

Parlons rapidement du cas A Plague Tale : Innocence. Sorti le 14 mai sur PlayStation 4, Xbox One et PC, le jeu né des studios bordelais (vive Bordeaux) d’Asobo Studio a été une telle pépite que je pourrais pratiquement le classer ex-aequo avec Days Gone pour mon jeu de l’année.

Totalement conquis par l’aspect historique et les graphismes vraiment réussis, le côté linéaire de l’avancée du scénario n’a pas été un frein pour moi tant l’évolution des événements donne envie de connaître très rapidement la suite. Un must-have pour ceux qui aiment les jeux narratifs avec une pointe d’action. Hâte que la suite soit officialisée rapidement.

Kingdom Hearts 3

Tellement d’années que j’attendais la suite à Kingdom Hearts II que j’avais totalement adulé sur PlayStation 2 à l’époque. Ce jeu est tellement une réussite que je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mes coups de cœur de cette année. Même si l’histoire est finalement complexe et nécessite d’être un minimum initié pour en comprendre tous les pans, vous perdre dans ces mondes adaptés des univers Disney-Pixar est toujours tellement agréable que Kingdom Hearts III a confirmé mon amour pour cette licence.

Les mécaniques de gameplay ont été améliorées et des ajouts telles que les attractions par exemple rajeunissent la licence. Et la bande-son exceptionnelle n’est pas en reste. Bref, un bon petit bijou 2019.

Death Stranding

Découvert finalement un peu en retard par rapport à sa sortie, je n’ai pas encore terminé l’histoire principale, tant celle-ci est colossale. Perturbé au début par le gameplay innovant mais étonnant (et parfois très lourdingue) de ce jeu d’un nouveau genre, j’ai réussi à m’y faire et ainsi profité du scénario futuriste et étrange de Death Stranding.

Les personnages sont justes, les doublages parfaits et les graphismes ainsi que la bande-son vous chavirent de nombreuses fois. Après, on aime ou on aime pas. Mais cela reste pour moi une belle découverte de cette année 2019, sans pour autant se classer dans la catégorie Jeu de l’année.

Allô Houston, on a un problème

Anthem

Alors là, c’est le drame. Annoncé mystérieusement longtemps avant sa sortie, Anthem possédait pour moi un énorme potentiel. Mais la douche froide à sa sortie n’a pas aidé les développeurs qui ont fait de leur mieux pour relever leur bébé. En cause entre autres, un monde coopératif qui s’est retrouvé finalement bien vide quelques semaines après son lancement. Une situation liée au fait que le jeu n’était pour moi pas entièrement abouti. En espérant que, si une suite est décidée, ils feront encore mieux pour présenter un jeu digne de cet univers qui pourrait être extrêmement bien utilisé.

Et puis en vrac, dans mes flops de l’année, je pourrais également citer le très mauvais Ghost Recon : Breakpoint (sorti le 4 octobre) qui a causé des sueurs froides à Ubisoft, ou encore le service de streaming Google Stadia dont le lancement en demi-teinte et les exigences techniques pour pouvoir l’utiliser n’ont pas su convaincre.

Heureusement, du nouveau arrive

Cyberpunk 2077

Une grande claque devrait arriver le 16 avril prochain. Alors que du gameplay a été présenté et que la présence de Keenu Reeves a été annoncée, le jeu demeure finalement encore très mystérieux. Tout ce que l’on sait, c’est que le jeu sera dantesque et que les graphismes devraient pousser au maximum les performances des machines actuelles, et probablement des machines Next-Gen.

Cyberpunk 2077 m’intrigue énormément avec son côté urbain et très sombre. J’attends sa sortie avec impatience. CD Projekt joue gros avec ce titre tant les superlatifs ont été nombreux ces derniers temps. Ils promettent également une grande rejouabilité ainsi qu’un multijoueur qui devrait arriver plus tard. Bref, de nombreuses heures de jeu en perspective.

The Last of Us Part II

Alors que j’étais totalement amoureux du premier opus, la venue encore lointaine d’une suite au jeu d’action-horreur de Sony me fait trépigner d’impatience. Le jeu qui pour moi reste LE jeu de la PlayStation 3 doit avoir une suite aussi parfaite voire encore mieux pour ne pas décevoir les fans qui l’attendent impatiemment.

Les graphismes dévoilés sur PlayStation 4 Pro promettent que du bon mais le côté répétitif par rapport à son prédécesseur m’effraie un peu. Espérant que le scénario sera à la hauteur du premier. Le gameplay semble également avoir été amélioré avec de nouveaux mouvements disponibles ou de nouvelles façons d’affronter les ennemis. Sortie de The Last of Us Part II prévue le 29 mai prochain.

Sinon, pour 2020 j’attends aussi avec impatience Marvel’s Avengers, qui sortira le 15 mai 2020 et qui s’est un petit peu dévoilé dernièrement. Pas de monde ouvert mais un jeu qui sera enrichi continuellement. J’attends également Watch Dogs Legion, qui sortira le 6 mars 2020 et qui semble avoir réinventé son concept via l’énorme interaction avec les PNJ. Et enfin, Deathloop, le prochain jeu d’Arkane qui avait su m’intriguer lors de l’E3 2019 et qui, j’espère, sortira en 2020.

Next-Gen sans gêne

Mais le gros événement de la fin d’année prochaine sera l’arrivée sur le marché des deux nouvelles consoles de nouvelle génération, la PlayStation 5 de Sony et la très fraîchement nommée et présentée aux Game Awards, la Xbox Series X. Mon cœur penche depuis toujours du côté de Sony mais la présence d’un Xbox Game Pass très riche, d’un design pour le coup vraiment original et des promesses de surpuissance côté Microsoft pourraient peut-être me faire changer de crèmerie. Réponse dans quelques mois, en attendant une présentation de la PlayStation 5 avant l’E3 normalement.

L’heure est pour moi de remercier une nouvelle fois toute l’équipe pour son chaleureux accueil et ses précieux conseils. L’année 2020 promet d’être totalement folle tant le nombre de jeux à venir est considérable et tant les événements que nous allons vivre seront importants avec l’arrivée des nouvelles consoles. Quant à vous, continuez à prendre du plaisir à jouer et passez une bonne et heureuse année 2020, sur ActuGaming bien entendu !