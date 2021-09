Nioh: The Complete Edition et Sheltered sont gratuits sur l’Epic Games Store

Comme toutes les semaines, l’Epic Games Store propose de nouveaux jeux à obtenir gratuitement, sans contrepartie autre que de posséder un compte sur la boutique. Cette semaine, on a droit à deux jeux qui devraient ravir celles et ceux qui cherchent à occuper leur week-end, et bien plus.

Les deux jeux gratuits de la semaine

C’est tout d’abord Nioh: The Complete Edition qui est offert à tout le monde jusqu’à jeudi prochain. Cette édition regroupe tous les DLC du jeu et permet ainsi de découvrir l’expérience complète de cet Action-RPG brutal et exigeant. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on a même droit à un second jeu cette semaine, avec Sheltered, qui propose une toute autre ambiance dans un genre post-apocalyptique.

Vous pouvez désormais récupérer ces jeux gratuitement jusqu’au 16 septembre à 16h59, avant de mettre la main la semaine prochaine sur deux nouveaux jeux, à savoir Speed Brawl et Tharsis.