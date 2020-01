Nioh : Près de 3 millions de copies vendues selon Koei Tecmo

S’il y a encore une dizaine d’années la tendance allait vers la facilité dans le jeu vidéo, les petits gars de chez From Software ont complètement inversé la tendance. Cela grâce au succès de Dark Souls, qui eut droit à deux suites, ainsi qu’à Bloodborne. Dans le même registre, mais chapeauté par Koei Tecmo, Nioh entendait adapter la recette à un univers plus asiatique, avant que Sekiro n’emboîte le pas.

Un gros succès pour un chouette jeu

Paru en février 2017 sur PlayStation 4, et un peu plus tard dans l’année sur PC, Nioh avait de bons arguments à soumettre aux amoureux de la recette démocratisée par From Software. Un bel univers, des mécaniques de gameplay complètes et originales, ainsi qu’un bestiaire plutôt sympathique. Bref, on comprend aisément l’accueil critique positif qu’il a reçu à l’époque.

Et on comprend aussi pourquoi il s’est aussi bien vendu, en somme. Koei Tecmo annonçait dernièrement avoir distribué près de 3 millions d’exemplaires de son Soul’s-Like, 2,95 millions plus exactement. Un chiffre qui prend en compte les deux versions disponibles, ainsi que la plus récente Complete Edition. De quoi permettre à la firme nippone d’aborder sereinement la sortie de Nioh 2 sur PS4 le 13 mars prochain.