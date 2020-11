The Nioh Collection annoncé pour le 5 février 2021 sur PC et PS5

Si la série Nioh vous a toujours fait de l’oeil mais que vous n’êtes pas encore passé à l’achat, Koei Tecmo a de quoi vous faire succomber. L’éditeur annonce aujourd’hui l’arrivée de The Nioh Collection, qui regroupera les deux épisodes ainsi que tous leurs DLC.

Un bundle avec tous les DLC

Cette collection est prévue pour sortir sur PC et PS5 et s’accompagnera de quelques améliorations pour les deux jeux. Nioh premier du nom et Nioh 2 seront donc disponible en 4K et en 120 fps, et les temps de chargement seront drastiquement réduits.

Les deux jeux seront aussi vendus séparément comme Nioh Remastered – The Complete Edition et Nioh 2 Remastered – The Complete Edition, au cas où vous ne souhaiteriez prendre qu’un seul opus. En revanche, les versions simples des jeux (sans les DLC) ne seront pas en vente sur PS5, il faudra directement se procurer la Complete Edition de chaque jeu.

Pour ceux qui possèdent déjà l’un de ces titres ou les deux, la transition entre la PS4 et la PS5 sera gratuite. Vous obtiendrez directement la version Remastered en passant sur la PS5, sans frais supplémentaires, et les sauvegardes PS4 seront aussi compatibles sur PS5. Il en est de même pour les DLC.

En parlant de ces derniers, le troisième DLC de Nioh 2 verra le jour le 17 décembre prochain. The First Samurai nous promet de résoudre de nombreux mystères et de mettre les joueurs face aux plus grands défis possibles.

Pour ce qui est de The Nioh Collection, il faudra attendre le 5 février 2021 pour découvrir ce pack sur PC (Steam) et PS5.