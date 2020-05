Nioh 2 : Un million de copies vendues et une grosse mise à jour gratuite

Sur le marché des Souls-Like, comme on les appelle, règne évidemment en maître le studio From Software, à l’origine même du concept. Mais si des titres comme Bloodborne ou Sekiro : Shadows Die Twice fonctionnent du tonnerre de dieu, ils ne sont heureusement pas les seuls à être de véritables réussites dans le genre. On pourrait par exemple parler de Nioh 2, paru le 13 mars dernier sur PlayStation 4. Une expérience riche qui a visiblement su trouver son public.

Quelques cadeaux pour fêter le million

Avec son statut d’exclusivité Sony, et surtout son public ciblé assez restreint – la faute à un genre particulièrement exigeant – le succès commercial de Nioh 2 n’était pas joué d’avance. Néanmoins, comme son prédécesseur qui atteignait les 2,5 millions d’exemplaires vendus en février 2019, il semble s’en sortir honorablement. En effet, Koei Tecmo nous informe que cette suite relativement attendue a atteint le million en mai, deux minuscules mois seulement après sa parution.

Dans le même temps, l’éditeur a annoncé la sortie de quelques petites gâteries via une mise à jour gratuite, avec pour commencer un nouveau mode photo. Mais ce sont surtout neuf nouvelles missions scénarisées qui vont faire leur apparition. Ladite mise à jour devrait être déployée avant la fin de la journée.

Par ailleurs, trois DLC devraient être lancés avant la fin de l’année, avec pour commencer The Tengu’s Disciple, prévu pour le 30 juillet. Au programme, de nouveaux boss bien entendu, mais aussi des Yokai inédits et des missions scénarisées.