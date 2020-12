Nioh 2 : Le troisième DLC sort aujourd’hui

La horde des Souls-Like ayant frappé 2020 n’a finalement laissé que peu de traces dans le paysage vidéoludique. Seul Nioh 2 peut se targuer de continuer de faire parler de lui en ce mois de décembre, avec un troisième DLC nommé Le Premier Samurai qui débarque dès aujourd’hui.

Après un premier épisode très réussi en 2017, commandité par la Team Ninja (les petits gars derrière Ninja Gaiden et Dead or Alive), Nioh revenait en 2020 avec un second volet plutôt attendu. Et le résultat est sans appel : Nioh 2 est une réussite sur tous les plans, faisant mieux que son prédécesseur. On vous renvoie d’ailleurs à notre test pour vous faire une idée plus précise de ses nombreuses qualités.

Non content d’être déjà riche en contenu, ce second épisode se dotait plus tôt dans l’année de deux DLC. Mais comme ce n’était pas encore suffisant aux yeux des développeurs, un troisième vient tout juste de débarquer. Nommé Le Premier Samurai, celui-ci nous propulse dans le passé et vient achever l’histoire débutée par le premier DLC : Le Disciple de Tengu. De nouveaux adversaires sont aussi au programme, ainsi qu’un mode de difficulté inédit.

Le premier Samurai est disponible dès à présent sur le PlayStation Store. Il est vendu seul pour 9,99 euros, mais est aussi disponible dans le season pass. Nioh et Nioh 2 débarqueront l’an prochain dans une compilation remasterisée sur PlayStation 5.