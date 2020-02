Nioh 2 s’offrira une dernière démo limitée le 28 février

Il ne reste plus qu’un mois tout pile avant la sortie de Nioh 2, qui ne prendra pas de retard puisqu’il est récemment passé gold. Les derniers indécis qui voudraient se faire une idée sur cette suite pourront tout de même s’y essayer avant la sortie, puisque Koei Tecmo a annoncé qu’une nouvelle démo limitée aura lieu prochainement, intitulée Last Chance Trial.

Un ultime essai avant le lancement

Il sera donc possible de tester Nioh 2 du 28 février au 1er mars, histoire de savoir si vous passerez à la caisse ensuite. Cette démo de trois jours vous permettra de tester l’éditeur de personnage, et de façonner votre avatar qui pourra être sauvegardé pour être utilisé dans le jeu final. Il sera possible d’effectuer trois missions au mont Tenno durant cet essai gratuit.

La version complète de Nioh 2 sortira quant à elle le 13 mars prochain sur PlayStation 4.