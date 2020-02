Nioh 2 est passé gold, le jeu sortira bien à temps

Avec tous les derniers reports, les joueurs craignent de plus en plus que le jeu qu’ils attendent le plus soit lui aussi en retard. Heureusement pour les fans de Nioh 2, le titre de Koei Tecmo et de la Team Ninja arrivera bien à l’heure, puisque l’on apprend qu’il est passé gold.

Le développement est terminé

Tandis que le premier opus célèbre ses trois millions de copies vendues, Nioh 2 s’apprêter à dégainer son katana dans un petit mois, en espérant connaître le même succès. Les développeurs nous annoncent que le développement est désormais terminé et que le jeu est prêt à sortir sur nos consoles. Vous pouvez d’ailleurs le précommander dès maintenant.

Nioh 2 sera donc disponible dès le 13 mars 2020 sur PlayStation 4. Si vous souhaitez savoir ce que vaut cette suite, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu vidéo, qui revient sur les spécificités de cet opus.