Nintendo repousse également le début des précommandes de la Switch 2 au Canada

Le Canada contraint d’attendre, comme son voisin

Le site canadien MobileSyrum a aujourd’hui relayé un communiqué de la part de Nintendo, qui fait part du report du début des précommandes de la Switch 2 sur ce territoire :

« Les précommandes de la Nintendo Switch 2 au Canada ne débuteront pas le 9 avril 2025 afin de coïncider avec le calendrier des précommandes à venir aux États-Unis. Nintendo fournira d’autres informations ultérieurement. La date de lancement du 5 juin 2025 reste inchangée. »

Le constructeur japonais a sans doute pris cette mesure pour éviter que les Américains viennent précommander une Switch 2 au Canada, juste le temps de voir comme toute l’histoire autour des taxes douanières allait évoluer. Car si Nintendo ne veut pour l’instant pas donner de date fixe, ni trop s’avancer sur une potentielle hausse du prix, c’est parce qu’il regarde attentivement les différents deals qui pourraient être menées durant les prochains jours entre les Etats-Unis et le reste du monde, plus particulièrement les pays asiatiques, à commencer par le Japon et surtout le Vietnam, puisque c’est dans ce dernier pays que les consoles sont fabriquées.

Un prix révisé en fonction des taxes ?

Pendant que tout le monde attend nerveusement, le cabinet d’analyse DFC Intelligence (relayé par Forbes) a tenté de mesurer l’impact que ces nouvelles taxes pourraient avoir sur la Switch 2. Il s’attend à ce que le prix de 450 dollars soit revu à la hausse, pour attendre un tarif avoisinant les 530 dollars. Pas forcément au lancement, mais du moins dans les deux premières années de vie de la Switch 2. Un peu ce que l’on a connu avec la PS5 et la Xbox Series, qui pourraient elles aussi être touchées (aux Etats-Unis) à nouveau si ces taxes entrent en vigueur.

Et s’il tablait sur 17 millions de Switch 2 vendues sur sa première année, il révise maintenant ses prédictions et parie plutôt sur 15 millions de ventes, avec les données qu’il a en sa possession. Vous l’aurez compris, c’est pour l’instant une période de grande incertitude, même pour Nintendo lui-même.