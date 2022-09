Nintendo annonce que le prochain Nintendo Direct aura lieu dès demain, les infos

Les rumeurs avaient donc vu juste, un Nintendo Direct aura bien lieu avant le Tokyo Game Show de cette année. Nintendo perpétue sa tradition en diffusant une émission en septembre, comme ces dernières années, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette édition était attendue. Après une absence de gros Direct cet été, il était temps que Nintendo nous parle des nouveautés à venir pour cette fin d’année et pour le début 2023. Voici donc quand aura lieu précisément le prochain Nintendo Direct.

Quand aura lieu le Nintendo Direct ?

Prenez note, le prochain Nintendo Direct aura lieu le mardi 13 septembre, soit demain, à 16 heures (heure française). Il devrait durer aux alentours de 40 minutes, soit une durée traditionnelle pour un gros Nintendo Direct.

Il est précisé que les informations à attendre devraient principalement concerner les jeux prévus pour cet hiver.

Que peut-on attendre du Nintendo Direct ?

La fin d’année est à nos portes, et Nintendo a forcément besoin de nous montrer les jeux qui viendront remplir les caisses à Noël. On peut donc espérer voir un peu de Bayonetta 3, qui est censé nous arriver dans le courant du mois d’octobre. Si Pokémon Ecarlate et Violet seront les hits du mois de novembre, peu de chance de les voir ici, étant donné qu’ils ont récemment eu droit à un gros trailer de présentation. Cependant, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp pourrait quant à lui annoncer son retour pour annoncer une date de sortie.

En revanche, on se demande si c’est là que l’on verra les remasters tant attendus de The Legend of Zelda: Wind Waker et Twilight Princess. Ces nouvelles versions font l’objet de beaucoup de rumeurs, et les sortir à la fin de l’année pour mieux occuper les gens d’ici la sortie de Breath of the Wild 2 aurait beaucoup de sens. Forcément, on espère que lui aussi sera présent durant ce Direct.