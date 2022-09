Un Nintendo Direct pourrait être prévu pour le début de la semaine prochaine, avant le Tokyo Game Show ?

Le mois de septembre est probablement, avec le mois de juin, le mois de l’année où l’on voit passer le plus de rumeurs à propos d’un Nintendo Direct ou d’un PlayStation Showcase. Mais ni Nintendo, ni Sony, n’ont laissé entendre quoi que ce soit à propos d’une présentation en septembre. Les fans des deux entités s’impatientent donc chaque jour un peu plus, mais avec l’arrivée du Tokyo Game Show, l’espoir renait, surtout pour ce qui est du prochain Nintendo Direct.

OK. It does sound like the Direct is still on. If it gets moved around, it will probably be a very minor adjustment. Expect it early next week.

— Grubb (@JeffGrubb) September 9, 2022