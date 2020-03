Blade Runner (1997) : un remaster prévu pour cette année

L’âge d’or des point’n click est peut-être révolu mais le genre n’est pas encore mort. Pour preuve, le jeu Blade Runner sorti en 1997 va avoir droit à une Enhanced Edition et elle est d’ores et déjà prévue pour cette année.

Rien ne disparaît jamais vraiment

Reprenant fidèlement l’univers cyberpunk du film culte de Ridley Scott (1982), ce jeu permettait d’incarner le détective Ray McCoy afin de traquer des androïdes très semblables aux humains, les NEXUS 6, dans un Los Angeles futuriste en l’an 2019. Développé par Westwood Studios, les créateurs de Command & Conquer, le titre s’était vendu à plus d’un million d’exemplaires et avait même reçu le prix du meilleur jeu d’aventure lors de la première édition des DICE Awards.

Selon The Hollywood Reporter, le projet a été confié à Nightdive Studios, connu pour travailler actuellement sur le remake de System Shock. Dans l’article publié sur le site internet du média américain, Stephen Kick, le PDG de l’entreprise, explique vouloir proposer un remaster « soigné et premium » améliorant les graphismes et mettant à jour les modèles des personnages, les animations et les cinématiques. Il est également prévu qu’il prenne en compte la résolution des écrans larges et d’ajouter des traductions dans plusieurs langues dont le français.

Blade Runner : Enhanced Edition sera disponible pendant l’année 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.