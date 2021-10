Nickelodeon All-Star Brawl complète son roster avec Toph

Nickelodeon All-Stars Brawl vient de dévoiler le dernier membre de son casting à trois jours de sa sortie et comme on l’avait fortement sous-entendu hier vu qu’elle avait fuité, il s’agit de Toph qui rejoint donc Aang et Korra tout juste annoncés.

Nickelodeon All-Star Brawl accueille le meilleur perso d’Avatar

C’est IGN qui, comme souvent avec Nickelodeon All-Star Brawl, a eu l’exclusivité de l’annonce et a donc droit à un petit délai avant la publication de la bande-annonce de gameplay de Toph sur la chaîne Youtube de l’éditeur GameMill Entertainment. Sa maîtrise de l’élément Terre rend Toph particulièrement redoutable au sol en échange d’un jeu aérien moins efficace.

Le jeu a encore deux combattants à annoncer mais il s’agit d’ajouts post-sortie. Et vu que les développeurs de Ludosity affirment qu’ils démarreront les DLC après ces deux personnages, on va avouer que l’on ne sait absolument pas s’ils seront téléchargeables gratuitement ou s’ils seront payants. Passons aux deux autres vidéos sorties depuis hier.

La première est le trailer d’annonce d’Aang qui oui sort après celui de son gameplay parce que le jeu rate souvent sa communication comme cela. Et l’autre est tout simplement la présentation de Reptar, le personnage préféré des Razmokets.

Nickelodeon All-Star Brawl sortira mardi prochain, le 5 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.