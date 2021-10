Nickelodeon All-Star Brawl dévoile enfin Aang et Korra

À quelques jours de sa sortie, Nickelodeon All-Star Brawl confirme deux des personnages les plus réclamés par les fans, oui les deux Avatar Aang et Korra pourront bien affronter Ren & Stimpy, Michelangelo, Bob l’éponge ou Nigel Delajungle.

CABBAGES !

Les deux personnages ont donc droit à leur longue vidéo de gameplay où l’on voit que si Korra utilisera les quatre éléments à sa disposition, Aang se contentera de celui qu’il maîtrise le plus, à savoir l’air. Il n’y a donc plus qu’une combattante à annoncer pour le jeu de base et vu les nombreuses fuites, on peut déjà dire qu’il s’agit d’une amie d’Aang qui n’est pas Katara…

Et puisque l’on partage des trailers de personnages, autant rattraper ceux que nous n’avions pas encore partagés et accrochez-vous puisqu’il y en a dix au total entre Nigel, Michelangelo, Leonardo, April O’Neil, Helga Pataky, Michat-Michien, Danny Phantom, Lincoln Loud, Lucy Loud et Oblina.

Nickelodeon All-Star Brawl sortira mardi prochain, le 5 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.