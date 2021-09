Nickelodeon All-Star Brawl sortira bien le 5 octobre

Nickelodeon All-Star Brawl met enfin un terme à son succès le moins bien gardé, à savoir sa date de sortie qui fuitait régulièrement depuis des mois. C’est donc au détour d’une interview sur le site GameInformer que Joel Nyström, président de Ludosity, a confirmé que le jeu sortirait le 5 octobre.

Tout le monde ne sera pas forcément là !

L’interview nous apprend beaucoup de choses, à commencer par de nouvelles informations sur le casting du jeu. Le 5 octobre, le roster contiendra 20 personnages jouables et on connait déjà 17 d’entre-eux, auxquels il faudra ajouter les deux qui ont leaké (deux personnes qui ont une certaine maîtrise sur les éléments, si vous voyez ce qu’on veut dire).

Au moins deux autres arriveront après le lancement et on nous confirme l’intention de faire d’autres DLC. Nyström précise au passage qu’aucun personnage live-action des séries Nickelodeon n’est prévu pour le jeu de base, ni même pour les DLC. La sélection a été faite par les développeurs mais aussi GameMill, l’éditeur. Et que les personnages gags ou funs comme Nigel Delajungle viennent plutôt de Ludosity.

Nickelodeon All-Star Brawl à l’EVO

L’interview revient aussi sur l’aspect compétitif qui a pu en étonner plus d’un. Et le plus surprenant, c’est que le côté esport était une demande de Nickelodeon dès le début du projet. En ce qui concerne le gameplay lui-même, les développeurs ont tenté d’apporter toute la profondeur que les joueurs pros attendent tout en essayant de rendre l’expérience plus accueillante pour les néophytes.

En ce qui concerne les modes, on ne nous parle que du multijoueur en ligne même si le contenu solo a déjà été confirmé. Le netcode sera bien basé sur le rollback. On aura des matchs rapides, des lobbys et différents types de parties. Et Ludosity a même ramené son mode Sports Ball, apparu dans son Smash-like précédent Slap City.

Pas de fanservice pour vos oreilles

La plus grosse déception vient probablement du côté fan-service. Si chaque décor et même chaque coup regorge de références aux œuvres originales, cela n’ira pas forcément plus loin. On ne retrouvera par exemple pas les vraies musiques mais l’équipe tente de s’approcher au maximum de ce que l’on connait.

Et les personnages ne seront pas doublés à la sortie. La priorité était au gameplay mais selon eux, l’ajout des voix est une des options pour l’avenir de la « franchise Nickelodeon All-Star Brawl » ce qui nous laisse entendre que cela arriverait plutôt dans une éventuelle suite que via une mise à jour gratuite.

Nickelodeon All-Star Brawl sortira donc le 5 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.