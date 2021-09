Nickelodeon All-Star Brawl détaille son gameplay en vidéo

Nickelodeon All-Star Brawl a de nouveau fait parler de lui sur IGN, site avec lequel le jeu semble donc avoir un partenariat ou une exclusivité. Pas d’annonce de nouveaux personnages (on dévoile ceux des leaks à la fin de l’article si vous voulez), mais le site a eu droit à une vidéo de présentation du gameplay par l’un des développeurs du jeu, ainsi que trois matchs.

Le voilà votre Melee HD !

L’inspiration Smash Bros. est omniprésente dans Nickelodeon All-Star Brawl. Il n’est donc pas étonnant d’en retrouver les principes de base tels que les pourcentages qui remplacent les jauges de vie des autres jeux de combat. On retrouve également le fait de donner une direction simple au stick en appuyant sur un bouton au lieu de quarts de cercle, charges ou autres.

Alors ce n’est pas une bête copie pour autant puisque Ludosity et Fair Play Labs tentent tout de même de complexifier un peu la chose, notamment dans le jeu aérien. Comme dans Smash, on retrouve des attaques simples, puissantes et spéciales, sauf que dans les airs aussi on retrouve ces trois catégories mais aussi des dash et même des grabs.

Les attaques fortes fonctionnent d’ailleurs sur un principe de Pierre – Feuille – Ciseaux quand deux personnes les utilisent en même temps et chaque combinaison apporte son effet spécifique. On note aussi que n’importe coup peut-être utilisé pour renvoyer les projectiles à condition d’avoir le bon timing. Projectiles qui peuvent aussi être attrapés via la choppe.

On retrouve un bouton qui annule le strafing. Concrètement, cela veut dire que le personnage ne peut plus se retourner. Il ou elle échange ainsi la possibilité d’attaquer dans son dos contre le fait de pouvoir attaquer en reculant. On terminera ce rapide tour d’horizon en signalant que plusieurs moyens permettront de faire des cancels et qu’il y aura le Wavedash si cher à la communauté Melee.

Nickelodeon All-Star Brawl: Every Meme is Here !

Le gameplay Smash-like étonnamment pointu et la présence de netcode basé sur le rollback pourraient faire du jeu un succès surprise après de la scène compétitive. Les joueurs et les joueuses seront peut-être sensibles aux nombreux clins d’œils aux memes, que ce soit dans la sélection des personnages avec par exemple le légendaire Nigel Delajungle ou dans les coups avec le Bob l’Éponge moqueur en guide de provocation.

Et comme promis en intro, revenons sur la dernière grosse fuite du jeu que l’on doit à l’eShop qui a listé la sortie au 5 octobre 2021. Date que Steam avait également rapidement affichée avant de retirer, ce qui fait que le doute n’est plus vraiment permis. Et Nintendo a également dévoilé un peu trop tôt pas moins de quatre personnages qui sont Aang, Korra, Ren et Stimpy.

Nickelodeon All-Star Brawl sortira cet automne (probablement le 5 octobre donc) sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.