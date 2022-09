Accueil » Actualités » Ni No Kuni : Toute la série débarque sur les consoles Xbox et le Game Pass

La conférence Xbox du Tokyo Game Show était visiblement l’occasion pour Microsoft de mettre la main sur plein de titres qui étaient jusqu’ici réservés aux consoles PlayStation ou Nintendo. Mieux vaut tard que jamais pour voir certains de ces titres enfin débarquer sur Xbox, à l’image du très attendu Deathloop dont l’exclusivité PlayStation prend fin. Et puisqu’on était au Japon, autant dévoiler de nouveaux ajouts de jeux japonais pour le catalogue, à commencer par la série des Ni No Kuni.

Une saga de JRPG culte arrive sur Xbox

La communauté Xbox n’avait jusqu’ici pas eu la chance de goûter à la série Ni No Kuni, mais Microsoft répare aujourd’hui cette injustice avec la sortie surprise du remaster de Ni No Kuni: La Vengeance de la Sorcière Céleste, qui arrive aujourd’hui sur Xbox One et Xbox Series, notamment via le Xbox Game Pass.

Une belle addition au programme, mais ce n’est pas terminée. Le deuxième épisode de la licence va lui aussi voir le jour sur Xbox, mais il faudra simplement être un peu plus patient. Ni No Kuni: L’Avènement d’un Nouveau Royaume sera disponible sur le Xbox Game Pass dans le courant de l’année 2023, sans plus de précisions pour le moment. Mais la communauté Xbox pourra au moins patienter avec le premier épisode en profitant de celui-ci dès aujourd’hui dans l’abonnement.