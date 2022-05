Ni no Kuni: Cross Worlds arrivera finalement le 25 mai sur PC et mobiles

La licence Ni no Kuni a pris son envol sur consoles, mais elle s’étend désormais à d’autres plateformes. Grâce à Ni no Kuni: Cross Worlds, elle a désormais envahi le marché du mobiles, avec un titre qui a eu droit à un beau succès lors de son arrivée en Asie l’année dernière. Etant donné que les résultats de cette version sont satisfaisant, Level-5 et Netmarble se décident enfin à sortir la version globale du titre, qui arrivera chez nous tout prochainement.

Le jeu mobile Ni no Kuni débarque dans quelques jours

Vous pourrez donc plonger dans le monde de Ni no Kuni: Cross Worlds dès le 25 mai prochain, date d’arrivée de la version globale sur PC, iOS et Android.

Il est d’ores et déjà possible de se préinscrire sur les différents stores afin d’obtenir des bonus lors du lancement du jeu, comme une Tenue d’explorateur ou un Chapeau de Charivari et un titre spécial pour votre personnage.

Ce free-to-play devrait bien être disponible en français, et nous permettra de visiter un vaste monde ouvert, avec plusieurs classes de personnages, et donc une touche de MMO, notamment via du PvP.