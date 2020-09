Ni no Kuni: Cross Worlds s’offre une bande-annonce cinématique

Level-5 et Netmarble viennent de sortir une bande-annonce cinématique pour leur MMORPG, Ni no Kuni: Cross Worlds.

Un conte de deux mondes

Après s’être dévoilé dans de premières images lors G-Star 2019 à Busan, en Corée du Sud, Ni no Kuni: Cross Worlds se montre aujourd’hui plus en détails avec une bande-annonce cinématique de deux minutes. qui ravira les fans du genre.

Vous allez contrôler un bêta-testeur pour le jeu de réalité virtuelle « Soul Divers ». Plus vous progressez dans le jeu, plus vous allez commencer à remarquer que le monde du jeu est réel. Après avoir rencontré une mystérieuse femme nommée Rania, votre mission commencera.

Rappelons que vous allez avoir la possibilité de créer votre propre royaume et d’avoir un compagnon parmi un choix de 100 familiers. Enfin, vous allez devoir affronter de puissants ennemis et reconstruire le royaume… . Est-il possible de sauver de la ruine les deux mondes connectés ?

Ni no Kuni: Cross Worlds sera disponible, au Japon, d’ici la fin de l’année sur IOS et Android.