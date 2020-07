NHL 21 ne sortira pas sur PlayStation 5 et Xbox Series X

Absent de l’EA Play Live diffusé le mois dernier, la présentation de NHL 21 se fait attendre et Electronic Arts a enfin décidé de communiquer sur son développement. Contrairement à FIFA 21 et Madden NFL 21, la simulation de hockey sur glace fera l’impasse sur les consoles next-gen qui seront disponibles cette année et ne sortira donc pas sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Comme l’annonce l’éditeur américain sur son site officiel, « pour NHL 21, nous avons pris la décision de nous concentrer sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités plutôt que sur la lourde tâche de porter le jeu sur les consoles next-gen. »

Montré en août et commercialisé en octobre

Autre information, en raison de la crise sanitaire, présentation et fenêtre de lancement du jeu ont été décalées : « Cette année a été pleine de circonstances extraordinaires et nous avons dû faire des ajustements majeurs pour développer le jeu à distance. Cette transition a été très réussie et nous sommes heureux de dire que le jeu est sur la bonne voie et complet, conformément à notre vision d’origine. »

L’équipe de développement ajoute que « nous avons juste besoin de quelques semaines supplémentaires pour le peaufiner et corriger les bugs. Nous savons que certains d’entre vous seront déçus par cette nouvelle, mais notre objectif avec NHL 21 est d’offrir une expérience qui en vaudra la peine. »

NHL 21 se montrera fin août avant d’être commercialisé en octobre sur PlayStation 4 et Xbox One. Bien qu’aucune version next-gen ne soit au programme, la simulation sera rétrocompatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X.