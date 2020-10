NHL 21

NHL 21 est l'itération annuelle de la licence NHL, jeu de simulation de hockey sur glace. Découvrez toutes les stars de la discipline avec notamment l'attaquant des Capitals de Washington : Alex Ovechkin et participez à des matchs survoltés. Proposant différentes modes de jeu comme le mode HUT, Franchise ou bien World of Chel où vous pourrez obtenir tout un tas de récompenses. Devenez l'un des meilleurs joueurs de la Ligue et combattez férocement pour brandir la Stanley Cup.