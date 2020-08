NHL 21 : EA repousse ses annonces par respect pour la communauté afro-américaine

Suite aux récents événements qui ont touché la communauté afro-américaine, Electronic Arts a décidé de modifier le planning de communication de NHL 21. Il faudra donc patienter encore un peu pour découvrir les premières nouveautés concernant le mode social World of Chel du jeu.

Hier soir, sur le compte Twitter officiel de la licence, l’éditeur américain a déclaré ceci : « Nous avions prévu de partager plus d’informations sur NHL 21 aujourd’hui. Par respect pour les sujets liés à l’injustice sociale qui sont beaucoup plus importants, aujourd’hui n’est pas le jour. Nous sommes solidaires de la communauté afro-américaine / noire contre le racisme. » EA a ajouté que la bêta fermée de la simulation de hockey sur glace était également reportée à une date ultérieure.

NHL 21 sortira le 16 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One. Rappelons qu’aucune version next-gen n’est prévue mais que le titre sera rétrocompatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

We will also be postponing the start of the Closed Technical Test and will share more info soon

— EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) August 27, 2020