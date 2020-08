NHL 21 dévoile les nouveautés de son mode World of Chel

Véritable force de NHL 20, World of Chel sera de retour dans NHL 21. Comme promis la semaine dernière malgré un report de deux jours en soutien à la communauté afro-américaine, Electronic Arts a dévoilé ce week-end les nouveautés et améliorations apportées à ce mode de jeu qui accueillera notamment un système de saisons.

Saisons, club et personnalisation

Comme l’explique le site officiel du titre, le mode World of Chel proposera un total de six saisons durant chacune six à huit semaines. Vous devrez montrer vos compétences sur la glace en gravissant les échelons dans les différentes épreuves jouables : Clubs, Drop-In, 1v1v1 et 3v3. Chaque classement sera indépendant et proposera six rangs (Bronze 1-3, Argent 1-3, Or 1-3, Platine 1-3, Diamant 1-3 et Elite 1-3).

Pour commencer à être classé, il vous faudra progresser jusqu’au niveau 10. Ariel Giovannetti et James Capadouca, producteur et productrice de la partie en ligne de la simulation de hockey sur glace, ont également indiqué que, « à la fin de chaque saison, vous gagnerez des récompenses en fonction du rang le plus élevé atteint dans l’une des quatre épreuves de World of Chel. » Il ne sera donc pas nécessaire d’être performant dans tous les modes de jeu pour obtenir les meilleures récompenses.

Dans la continuité du nouveau système de saisons, Electronic Arts proposera lors des 2-3 dernières semaines un championnat final pour le mode Clubs. Disputé sur la patinoire extérieure de Carter Lake, les résultats des matchs en 3v3 ou en 6v6 désigneront un seul et unique vainqueur dans les catégories suivantes : Rookie, Pro, All-Star, Superstar et Elite. Notez qu’il sera désormais possible de vous entraîner contre l’IA afin de préparer au mieux chaque rencontre depuis le vestiaire de votre équipe.

Côté personnalisation, l’éditeur américain a revu la façon de modifier les statistiques des classes de joueurs. Dans NHL 21, chaque trait de votre hockeyeur sera symbolisé par du bleu ou du violet. Peu importe la couleur, le bonus octroyé aura le même impact sur vos stats mais il vous imposera de faire un compromis différent. Par exemple, si vous souhaitez avoir plus de puissance de tir du poignet, préféreriez-vous sacrifier l’endurance ou l’équilibre ? C’est à vous de choisir.

Selon EA, ces ajustements permettront aux joueurs et aux joueuses « d’ajuster les builds en fonction de leur style tout en conservant un système équilibré afin que tout le monde, quel que soit son niveau, puisse jouer de manière égale. » Afin de proposer un système compétitif intéressant toute l’année, des traits inédits seront ajoutés au début de chaque saison.

NHL 21 sortira le 16 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One. Rendez-vous mi-septembre pour en apprendre plus sur le gameplay du titre.