NHL 21 sortira le 16 octobre sur PS4 et Xbox One

Après avoir annoncé faire l’impasse sur la next-gen cette année, NHL 21 a diffusé en début de semaine son premier trailer dévoilant sa date de sortie, fixée au 16 octobre, et mettant en scène le joueur qui sera sur la jaquette du jeu. Sans grande surprise, il s’agit d’Alex Ovechkin, le sportif russe des Washington Capitals, qui est devenu cette saison le huitième meilleur marqueur de l’histoire du championnat nord-américain de hockey sur glace avec plus de 700 buts au compteur.

Des annonces jusqu’à la sortie

Electronic Arts a également partagé sur le compte Twitter officiel de la licence le planning de communication du titre. Plus tard dans la journée, l’éditeur américain devrait s’attarder sur le mode social World of Chel. Il faudra ensuite attendre le mois prochain pour en apprendre plus sur le gameplay et le mode Hockey Ultimate Team puis octobre pour avoir droit à un focus sur les carrières Pro et Franchise du jeu (l’équivalent des carrières Joueur et Entraîneur de FIFA).

NHL 21 sera disponible le 16 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One. Notez que la programmation d’EA risque d’être modifiée en fonction de l’impact de la crise sanitaire sur le développement de la simulation sportive.