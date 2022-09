Accueil » Actualités » New World : le MMO d’Amazon Games célèbre son premier anniversaire

New Word, le MMO et premier jeu d’Amazon, célèbre sa première année d’existence en faisant le point sur ses apports depuis sa sortie mais aussi sur les célébrations afin de fêter dignement cet évènement.

Avec un tas de données en cadeau

Depuis son lancement à la fois réussi et mouvementé, New World a su se faire une place dans le milieu des MMO même si l’intérêt n’est plus aussi puissant qu’à ses débuts. Avec cet anniversaire, Amazon Games nous rappelle toutes bonnes choses qui ont enrichies le jeu durant l’année :

Un nouveau mode de jeu avec l’ajout des arènes JcJ 3 vs 3.

De nouvelles armes tels que les gantelets du néant et le tromblon.

De nouvelles expéditions : Heart of Madness, Bernacles et Poudre noire, ainsi que

les expéditions mutantes. De nombreuses autres améliorations concernant le système de leveling, les

quêtes, le butin ou encore les sanctions pour tricherie.

C’est une sorte de tradition dans l’industrie du jeu vidéo de donner une infographie regroupant des données en tout genre (collectées entre le 28 septembre 2021 et le 1er septembre 2022). Voici celle de New World à l’occasion de cet anniversaire :

569.1 millions d’heures jouées

12.4 milliards de minutes streamées sur Twitch

542.7 millions de quêtes communautaires accomplies

17,3 milliards d’ennemis tués

42 millions de poissons pêchés durant les Mélégies estivales

223 millions de cadeaux volés récupérés pendant la Convergence hivernale

En attendant d’avoir des nouvelles concernant les futurs contenus à venir sur le jeu, vous pouvez toujours vous connecter pour faire la fête avec les autres joueurs. Vous pouvez également consulter la page du site officiel qui revient sur les nombreuses vidéos autour de New World et de ses coulisses.