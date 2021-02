New Pokémon Snap nous présente une nouvelle vidéo de gameplay

Pokémon va célébrer ses 25 ans ce week-end, et mine de rien, c’est New Pokémon Snap qui sera le premier jeu à inaugurer cet anniversaire. Le titre a logiquement profité du Pokémon Presents de ce 26 février afin de se montrer à nouveau aux côtés de Legendes Pokémon : Arceus et Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante, pour nous présenter ce qui nous attend à travers notre voyage dans la région de Lentis.

Devenez le meilleur photographe de Lentis

Cette région comportera ainsi des Pokémon du monde entier, et même des Pokémon légendaires comme on peut le voir avec Célébi à la fin de la vidéo.

Notre but sera donc de prendre les meilleurs clichés de ces Pokémon, en attendant le moment opportun et en s’aidant de diverses technologies et objets, comme les Orbes Lumina, pour créer la photo parfaite. Au fur et à mesure que votre Photodex se remplira, il faudra faire en sorte d’obtenir le meilleur score avec des photos de plus en plus qualitatives, puis les personnaliser avec des stickers ou des cadres.

New Pokémon Snap sera disponible dès le 30 avril prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.