World of Warcraft Dragonflight dévoile sa cinématique de lancement, la 10.0 disponible

A quelques jours de son lancement définitif, World of Warcraft Dragonflight a tenu une émission spéciale pour présenter les nouveautés à venir dans sa prochaine extension. Ce que l’on retient principalement, c’est le déploiement d’un nouveau patch de pré-lancement mais aussi et surtout, la fameuse cinématique de lancement. Et comme toujours, Blizzard nous régale avec cette nouvelle vidéo.

Une extension sous le signe des dragons

Sans surprise, les dragons sont largement mis en avant dans cette magnifique cinématique, qui sort tout de même un peu de l’esprit WoW habituel. La cinématique se concentre sur le lore et nous permet de proposer un survol des prochaines aventures qui nous attendent dans les îles aux Dragons, la future nouvelle zone. On y aperçoit aussi Alexstrasza.

Déploiement de la mise à jour 10.0

Une autre bande-annonce a aussi été diffusée, cette fois-ci focalisée sur les Dracthyrs Évocateurs, la nouvelle classe/race qui fait son entrée aujourd’hui en Europe. L’occasion d’avoir un aperçu de ces nouveaux venus, qui peuvent porter la cape du DPS ou du soigneur, et qui misent pas mal sur leur mobilité.

Cette nouvelle race/classe accompagne donc le déploiement du second patch de pré-lancement, la mise à jour 10.0, maintenant disponible en jeu. La nouvelle zone des confins interdits peut maintenant être explorée, avec l’arrivée d’un nouveau donjon (Uldaman : l’héritage de Tyr, un classique revisité) ainsi que de nouvelles quêtes et événements. Le patchnote complet est disponible sur le site officiel.

World of Warcraft accueillera son extension Dragonflight le 29 novembre prochain. Le premier patch de pré-lancement est disponible depuis quelques jours, le second a été déployé il a quelques heures.