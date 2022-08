Blizzard annule un nouveau MMO World of Warcraft prévu sur mobiles, tous les détails

Avec le succès (financier plus que critique) de Diablo Immortal, on pensait que Blizzard allait miser gros sur le marché du mobile, sans reculer. Et pourtant, Bloomberg nous apprend aujourd’hui une annonce des plus surprenantes. Un jeu World of Warcraft était bien en préparation sur mobiles, en collaboration avec NetEase, mais il ne verra finalement pas le jour et ce malgré trois ans de développement intensif.

Un projet en préparation depuis un moment

Dans un article de Zheping Huang et du bien informé Jason Schreier, on apprend donc que Blizzard travaillait en collaboration avec NetEase sur un spin-off de World of Warcraft a destination des smartphones.

Ce dernier était en développement depuis maintenant trois ans, avec une équipe de 100 personnes travaillant dessus. L’équipe a été démantelée par NetEase, et seule une poignée des employés a eu droit à des offres de relocalisation au sein de la société.

Il portait le nom de code Neptune, et était lui aussi un MMORPG, différent de celui que l’on retrouve sur PC. Bloomberg indique qu’il prenait place à une autre époque en Azeroth.

La fin de la collaboration entre Blizzard et NetEase ?

Les raisons derrière cette annulation sont encore floues, mais Bloomberg parle d’un désaccord financier entre Blizzard et NetEase, ce qui a mis en pause le projet jusqu’à l’annuler, et ce qui pourrait impacter la relation des deux entreprises sur d’autres projets à l’avenir.

NetEase s’occupe de distribuer les jeux Blizzard en Chine, qui est un très gros marché pour l’entreprise américaine. Perdre le support de NetEase pourrait donc être problématique pour l’entreprise, qui est actuellement en plein rachat par Microsoft.

Rappelons que Blizzard prévoit de sortir un autre jeu Warcraft mobile, Warcraft Arclight Rumble, qui est tout de même moins ambitieux qu’un MMO sur mobiles.