NEO: The World Ends with You présente son opening

Prévu pour sortir durant l’été, NEO: The World Ends with You viendra occuper les fans du premier opus avec une nouvelle aventure qui se déroulera quelques temps après la première. Histoire de nous en montrer un peu plus, ou tout du moins de mettre en avant l’univers du jeu, Square Enix nous présente aujourd’hui l’opening du titre.

Le jeu des Reapers recommence bientôt

Cette séquence d’introduction permet d’introduire les différents personnages de cette suite, le tout avec une bande-son unique, si caractéristique de la désormais série. C’est plein de couleurs, de style, et nul doute que les fans du premier opus seront intrigués par ce second opus.

NEO: The World Ends with You sera disponible sur PS4 et Switch le 27 juillet, en attendant la version PC pour cet été.