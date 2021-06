Final Fantasy VII Remake et Alan Wake Remastered aperçus sur l’Epic Games Store

Depuis que l’exclusivité d’un an de Final Fantasy VII Remake est terminé, les joueurs PC et Xbox se demandent quand le titre arrivera sur d’autres plateformes, mais Square continue à flirter avec Sony avec la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5. Malgré tout, l‘Epic Games Store vient de donner un premier indice sur la potentielle arrivée du titre sur PC.

Une fuite qui demande à être confirmée

Final Fantasy VII Remake listing found on Epic Games Store backend https://t.co/u9G8OE7YNk as well as Alan Wake Remastered https://t.co/MZwo0hbR6u pic.twitter.com/XqU0jhr48I — Wario64 (@Wario64) June 18, 2021

Cela a été repéré par @Wario64 qui a pu voir que Final Fantasy VII Remake était listé dans la base de données de l’Epic Games Store. On se doute effectivement que le jeu devrait sortir un jour ou l’autre sur PC, mais la piste d’une exclusivité temporaire pour Epic Games n’est pas non plus à exclure, si Square Enix reproduit la même stratégie qu’avec la saga Kingdom Hearts.

On peut également voir qu’un Alan Wake Remastered a lui aussi été listé. Il y a quelques temps, on pensait qu’une suite d’Alan Wake était bien en chantier, mais il se pourrait que Remedy soit aussi à l’œuvre d’un remaster. Encore une fois, ce dernier sortirait logiquement sur l’Epic Games Store étant donné que l’éditeur finance l’un des projets du studio.

On attend maintenant des déclarations officielles pour les deux titres.