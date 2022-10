Need for Speed Unbound : Les premières images du jeu ont fuité, avec un style visuel étonnant

Electronic Arts aura bien eu du mal à garder le secret autour de Need for Speed Unbound. L’éditeur avait sans doute prévu de nous surprendre cette semaine avec une annonce surprise, mais c’était sans compter toutes les fuites autour de cet épisode, qui s’est fait attendre. EA nous avait donné rendez-vous demain pour découvrir ce Need for Speed Unbound, mais l’éditeur redouble de malchance, les premières images du jeu sont déjà dans la nature.

First screenshots of Need for Speed Unbound via Japanese retailer Neowing, which listed it early: https://t.co/q23uM1Ol7b

Launches Dec. 2. Currently only listed for PS5 (this is Japan—no Xbox physical edition). No PS4 version listed. Possibly new-gen-only? pic.twitter.com/aCWhuAh2oW

— Gematsu (@gematsu) October 5, 2022