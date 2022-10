Accueil » Actualités » Need for Speed : Le prochain épisode sera visiblement bien révélé cette semaine

Need for Speed Unbound est maintenant un secret bien mal gardé par Electronic Arts. Le titre n’a pas été présenté aussi rapidement que les insiders l’avaient prévu, mais Tom Henderson semblait être plutôt certain que l’attente se terminerait cette semaine, avec une première annonce du jeu. Ce qui est plus ou moins confirmé par le compte Twitter officiel de la saga Need for Speed, qui vient de changer sa bannière et son logo, tout en teasant sans détour une annonce à venir.

L’annonce se précise un peu plus

Announce Need for Sp…. oh. — Codemasters (@Codemasters) October 3, 2022

En réponse à un commentaire demandant si l’annonce du prochain épisode aurait bien lieu cette semaine, le compte officiel de Need for Speed s’est contenté d’un simple emoji en tant que réponse, suivie d’une autre réponse de Codemasters (qui est désormais chez EA) qui se montre tout aussi joueur.

Il n’y a donc plus vraiment de doutes sur le fait que Need for Speed Unbound, si c’est bien son nom, devrait être présenté cette semaine. Aux dernières nouvelles, le jeu sortirait même cette année, le 2 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

On pourra aussi souligner que la semaine de l’éditeur s’annonce être particulièrement chargée entre ce reveal, la diffusion du gameplay de Wild Hearts et la prochaine bande-annonce de Dead Space Remake. On a vu des EA Play Live moins remplis que ça.