Need for Speed : Le prochain épisode aurait droit à une direction artistique entre éléments d’anime et photoréalisme

Le prochain Need For Speed devrait en tout logique débarquer cette année, après avoir été repoussé suite au support apporté par Criterion sur Battlefield 2042. Ce nouvel épisode fait encore l’objet de beaucoup d’interrogations, aussi bien sur les plateformes qu’il vise que sur les nouveautés qu’il compte introduire. Et à ce sujet, Jeff Grubb de Venture Beat semble avoir quelques informations, notamment sur la direction artistique de ce prochain opus.

Une direction artistique entre deux eaux

Le journaliste s’est exprimé à ce sujet dans son émission Grubbsnax, relayée par VGC, en déclarant que la série allait avoir droit à une nouvelle identité visuelle qui mixera deux styles bien différents :

« Ça va être photo-réaliste, mais ça va avoir, en plus, des éléments d’anime. Vous savez quand vous voyez une publicité pour une voiture ou quelque chose comme ça et que la voiture roule, mais que des flammes de dessins animés et des trucs s’envolent ? C’est le genre d’esthétique qu’ils semblent rechercher. »

Grubb précise dans le même temps que certains éléments des anciens jeux seront de retour, comme l’Autolog (le réseau social in-game) pour le multijoueur, le fait de pouvoir personnaliser toutes les pièces de sa voiture, et d’autres choses. Il rappelle alors que le jeu devrait prendre place à Chicago.

On en apprendra certainement plus cet été lors du Summer Game Fest, même en l’absence d’EA Play Live.