NBA 2K21 s’offre un premier trailer de gameplay

Un mois après avoir dévoilé ses éditions et sa date de sortie, NBA 2K21 se montre par l’intermédiaire d’un premier trailer de gameplay tournant… sur l’actuelle génération de consoles, soit PS4 et Xbox One. Ce n’est donc pas aujourd’hui que vous verrez ce que les versions next-gen ont dans le ventre.

De l’ambiance et des stars

Assez courte, la vidéo ne met pas vraiment en avant le gameplay du jeu mais plutôt l’ambiance des matchs et la modélisation de certaines stars du basket américain comme Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Zion Williamson (New Orleans Pelicans) et James Harden (Houston Rockets). Notons que ces deux aspects semblent toujours aussi réussis.

NBA 2K21 sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia le 4 septembre prochain et plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X.