NBA 2K21 : Date de sortie et édition Mamba Forever avec Kobe Bryant

A chaque année son nouvel épisode de jeu de basketball signé 2K. Sans grande surprise, la rentrée se fera avec NBA 2K21, qui avait déjà confirmé sa venue sur PS5, et celui-ci vient de lâcher une tonne d’informations. Date de sortie, différentes éditions, précisions sur la nouvelle génération, voici tout ce qu’il faut savoir.

Date et éditions de NBA 2K21

Commençons par la date : 2K Games vient d’annoncer que NBA 2K21 sera disponible le 4 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia et Nintendo Switch. Le jeu ouvre d’ailleurs ses précommandes dès aujourd’hui sur le store de l’éditeur. Les autres revendeurs ne devraient plus trop tarder à présenter leurs réservations.

Plusieurs éditions sont disponibles, à savoir une édition standard et une édition Mamba Forever. Cependant, petite subtilité, les éditions PS4 et Xbox One seront différentes des éditions nouvelle génération, donc PS5 et Xbox Series X (la sortie sur la console de Microsoft ayant été aussi confirmée sans grande surprise).

Ainsi, on y retrouve la star des Portland Trail Blazers, Damian Lillard, sur l’édition standard pour les consoles de génération actuelle. Sur la next-gen, ce sera Zion Williamson des New Orleans Pelicans qui se présentera sur la jaquette. L’édition Légende sera estampillée Mamba Forever avec le légendaire Kobe Bryant, et portera respectivement les numéros 8 et 24 sur son maillot. Un hommage au sportif décédé en janvier dernier lors d’un accident d’hélicoptère.

Un prix différent selon la génération

Pour l’instant, on ne connait pas précisément le détail des éditions Mamba Forever, même s’il ne fait aucun doute qu’il y en aura pour les modes en ligne. Cependant, on notera une différence de prix : 70€ conseillé pour les générations actuelles tandis que les moutures PS5 et Xbox Series X seront vendues au tarif conseillé de 75€. Une légère hausse qui risque de faire grincer des dents certains joueurs.

Les éditions Mamba Forever quant à elles, restent à 99.99€, peu importe s’il s’agit d’une copie nouvelle ou ancienne génération. On notera tout de même que cette édition légende propose la mise à niveau gratuite, c’est à dire que si vous avez la Mamba Forever sur PS4/Xbox One, vous aurez une copie PS5 et Xbox Series X et inversement.

Donc oui, il sera nécessaire de mettre le plein tarif pour profiter de la mise à niveau qui ne sera pas gratuite sur les éditions standards. Si certains studios semblent jouer le jeu et propose la mise à niveau gratuite comme Cyberpunk 2077, cela ne sera pas le cas du prochain jeu de basketball de 2K Games. Pour vous consoler, sachez tout de même que la progression est fardée entre les deux générations.

Dans son communiqué, l’éditeur nous fait tout de même de belles promesses en évoquant que « NBA 2K21 est un bond en avant monumental pour la franchise » selon Greg Thomas, président de Visual Concepts. On attendra le 4 septembre pour en juger.